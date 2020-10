الذهب ينخفض بعد “إشارة تحسن” ترامب في مرضه بكورونا

2020/10/05 | 11:44 - المصدر: يس عراق

سجلت أسعار الذهب انخفاضاً اليوم الاثنين، حيث أدت إشارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ”يستجيب جيدا“ لعلاج كورونا إلى تحسن المعنويات عالميا، مما سحب أموالا من المعدن الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا.ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت بغداد، فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1897.10 دولار.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس إن التقارير الايجابية عن صحة الرئيس ترامب تدعم المعنويات بينما تضغط على الذهب، مضيفا أن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة تظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية.قال أطباء معالجون لترامب إن صحته تتحسن وقد يعود للبيت الأبيض يوم الاثنين، لكن خبراء آخرين يحذرون من أن حالة ترامب قد تكون خطيرة.ونزل الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة، في حين ارتفعت أسواق الأسهم، إذ ساهم تعافي ترامب في تهدئة أسواق المال.ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2302.14 دولار.

