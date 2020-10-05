الاطاحة بـ3 ارهابيين من شرطة داعش في نينوى

2020/10/05 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين،عن القبض على 3 ارهابيين عملوا بما يسمى لالشرطة اللا إسلامية في محافظة نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، القت القبض على 3 ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، عملوا بمايسمى الشرطة اللا إسلامية بمناطق متفرقة من محافظة نينوى".

وأوضح البيان: انه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية من فرض اتاوات وعقوبات مالية ولا شرعية لا تمد للدين الإسلامي بصلة".

وأضاف انه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

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