صواريخ كاتيوشا تستهدف منطفة الجاردية في بغداد

2020/10/05 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الاعلام الامني، بياناً بشأن استهداف منطقة الجادرية بصواريخ الكاتيوشا فجر اليوم الاثنين.

وقالت خلية الاعلام الامني في البيان: إن "المجاميع الأجرامية الأرهابية عاودت مرة أخرى استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، وبعد استهداف عائلة امنة قرب مطار بغداد الدولي يوم 28 أيلول ذهب ضحيتها ستة من النساء والاطفال الابرياء، اقدمت هذه المجاميع الأرهابية في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم الاثنين على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام/حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية".

واضاف البيان: سقط الصاروخ الأول خلف فندق بابل قرب أحدى المطاعم وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولم تؤشر اية خسائر بشرية".

PUKmedia خلية الاعلام الامني‌

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