2020/10/05 | 11:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الإثنين مع تراجع الين ومتابعة تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم اليابانية ترتفع في الختام مع ضعف الين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم اليابانية ترتفع في الختام مع ضعف الين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).