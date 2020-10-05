ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تقارير بشأن تحسن الحالة الصحية لترامب

2020/10/05 | 11:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تقارير تحسن حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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