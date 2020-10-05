فتاة تهرب الى بغداد للعيش مع حبيبها.. هكذا انتهت مغامرتهما !

2020/10/05 | 11:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية، الاثنين، عن تمكنها من التوصل إلى المكان الذي تختبئ فيه فتاة هاربة من ذويها برفقة أحد الشباب الذين تعرفت عليه عن طريق لعبة (البوبجي)، مبينة ان القضية انتهت بعقد قرانهما في المحاكم المختصة.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم (10 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة من مديرة جمعية الأمل العراقية تدعو المجتمعية الى المساهمة بالعثور على فتاة أبلغ والدها الذي يسكن إحدى المحافظات بهروبها الى بغداد.

حيث تشكل على الفور وبناء على توجهيات مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية فريق عمل مشترك من شعبتي التنسيق العشائري والنسوية للتحري والتقصي عن مكان تواجد الفتاة.



حيث تبين انها بصحبة شاب تعرفت عليه عن طريق (لعبة البوبجي)، وانهما يختبئان في إحدى مناطق بغداد العاصمة.



وقد تمكن الفريق من الوصول إليهما والتحدث معهما بحضور والد الشاب بخطورة وخطأ ما أقدما عليه، وأنه مخالف للأعراف الشرعية والاجتماعية.



حيث أبديا أسفهما وندمهما على ما ارتكباه من فعل، وأبدى الشاب رغبته بتصحيح خطأه والزواج بالفتاة.

إلى ذلك أقنعت الشرطة المجتمعية وبحضور عدد من منظمات المجتمع المدني من والد الفتاة بزواج ابنته من الشاب، وتمت عملية عقد قرانهما في المحاكم المختصة.

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