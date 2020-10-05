برهم صالح يؤكد على دور الرقابة المالية بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد

2020/10/05 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على أهمية ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.وذكر بيان عن مكتب صالح ان الأخير “استقبل في قصر بغداد، رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رافل ياسين خضير”.واكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على “أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في الحفاظ […]

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