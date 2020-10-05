العيساوي يعتزم تشكيل كيان سياسي والحلبوسي يخشى المنافسة

2020/10/05 | 11:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت مصادر سياسية مطلعة في محافظة الانبار، الاثنين، عن وجود مباحثات من مقربين لرافع العيساوي لإنشاء كيان سياسي جديد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، مبينا ان الكيان السياسي سيعلن عنه في الشهر المقبل قبيل تسجيله في مفوضية الانتخابات.وقالت المصادر لـ/المعلومة/ ان “زعماء عشائر وبعض الشخصيات السياسية المقربة من السياسي السني المتهم بقضايا فساد وإرهاب رافع العيساوي يعملون حاليا على انشاء كيان سياسي جديد لخوض الانتخابات المقبلة”.واضافت ان “الكيان سيكون انطلاقه من قضاء الفلوجة برئاسة رافع العيساوي والمقرب منه وزير التخطيط السابق سلمان الجميلي”.وتابع ان ” الكيان سيعلن عن اسمه وتفاصيله الشهر المقبل بحضور شخصيات سنية بارزة”، مبينا ان “تحركات العيساوي تثير خشية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يتزعم تحالف القوى العراقية بسبب المنافسة على مقاعد قضاءي الفلوجة والرمادي”.انتهى/ 25د

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