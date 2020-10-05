نائب يتهم وزارة المالية بمحاولة التنصل من المسؤولية والسعي الى احراج البرلمان

2020/10/05 | 11:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اتهم النائب عن تحالف القوى العراقية النائب رعد الدهلكي، وزارة المالية بمحاولة التنصل من المسؤولية والسعي الى احراج للبرلمان من خلال تصريحاتها المتناقضة وغير الواقعية بشان اسباب تاخير صرف رواتب الموظفين.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان “ما تصدره وزارة المالية من تصريحات تثير الاستغراب والدهشة تجعلنا نعتقد انها بالمستقبل القريب ستخاطب الشعب العراقي ( احسنو التصرف والتدبير كونكم تعودتم على الصرف الزائد)”، مبينا ان “مايلفت النظر والغريب في الموضوع أن وزارة المالية القت بمشكلة التأخير في صرف رواتب الموظفين على مجلس النواب في وقت موعد الصرف والذي من المفترض أنها مستعدة له قبل أيام على اعتبار ان هناك خطة وزارية محكمة معدة مسبقاً من قبل وزارة المالية وجاهزة قبل اشهر او قبل انتهاء الشهر ولا نعلم ماهي الغاية من اختيار هذا التوقيت”.

واضاف الدهلكي ان “التصريحات والتناقضات ما هي إلا محاولة للتنصل من المسؤولية واحراج للبرلمان والقاء الكرة في ملعبه في وقت يستعد فيه مجلس النواب لإقرار قوانين مهمة ومصيرية مثل قانون الانتخابات وقانون الموازنة العامة والمحكمه الاتحاديه “، لافتا الى ان “ما يحدث هو تلاعب بقوت الموظف والمواطن العراقي وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين ودليل واضح على فشل وتخبط وزارة المالية وعدم قدرتها على إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة”.

ودعا الدهلكي مجلس النواب الى “استضافة وزير المالية داخل البرلمان للاطلاع على سير عمل وزارة المالية، بغية ضمان عدم تكرار تجربة أثقال العراق بالمزيد من الديون التي لا تصب لا في مصلحة العراق ولا الشعب العراقي الذي كان وما يزال يعقد الامل بحكومة السيد مصطفى الكاظمي بتقديم شيء ملموس من الإصلاحات ومحاربة الفساد”.

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