خلافاً لإحصائيات نيابية.. جمارك “أم قصر” تتحدث عن زيادة في إيراداتها خلال أيلول

2020/10/05 | 11:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة الجمارك العامة اليوم الإثنين تحقيق ميناء أم قصر إيرادات مالية قُدرت بنحو 49 مليار دينار خلال ايلول 2020، بارتفاع 15% مقارنة بالشهر نفسه خلال العام 2019.

وقال مدير عام الهيأة إن “هذه الزيادة في ايرادات المنافذ تؤكد التقدم في خطوات الهيئة على احداث تغيير هيكلي محدد في نظام العمل”، مشيرا إلى “اعداد خطة لتطوير الاداء الجمركي والحد من ظاهرة التهرب والتهريب والتلاعب في الوصف والكميات والمنشأ ومخالفة القانون والتعليمات الجمركية والتقييس والسيطرة النوعية”.

وأضاف مدير الهيأة أن “الخطوات الإصلاحية التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صعيد العمل الجمركي تُعد خطوات عملية مهمة في طريق الإصلاح الحقيقي لمكافحة مظاهر الفساد بما يضمن دخول الموارد المالية كاملة الى خزينة الدولة”.

لكن مصادر نيابية قالت إن الايرادات الجمركية في شهر ايلول بلغت تقريبا ٧٦ مليار، وهي اقل من ايرادات شهر ايلول لعام ٢٠١٩ والتي بلغت ٩١ مليار دينار.

وأوضحت المصادر أن “هذا يعني ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تمس صلب العمل الجمركي وعلى الحكومة العمل بشكل فوري بأتمتة الاجراءات لا سيما ان العديد من دول الجوارات ابدت استعدادها بتنصيب هذا النظام مجانا مثل الاردن وسوريا او بالامكان الاستفادة من تجربة الاقليم في موضوع اتمتة اجراءات الجمارك”، مشيرة إلى أن “هناك العديد من الاصلاحات الواجب اعتمادها والتي قدمناه الى الحكومة ونأمل باعتمادها”.

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