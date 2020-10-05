ترامب يعرض حياة حراسه للخطر لــــ اهدافه السياسية

2020/10/05 | 12:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموجه من الانتقادات، وذلك عقب خروجه لتحيه أنصاره خارج المستشفى العسكري التي يتلقى بها العلاج من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بسبب تعريضه حياة الأخرين للخطر لأهداف سياسية.

وظهر ترامب وهو يرتدي كمامة في سيارة رئاسية، حيث وقف أنصاره وهم يلحون بالاعلام، ...

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