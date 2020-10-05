استيراد الطحين الصفر يزعج لجنة نيابية توطلب استضافة وزير التجارة

2020/10/05 | 12:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..تعتزم لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استضافة بعض المدراء العامين في وزارة التجارة لمناقشة استمرار الوزارة باستيراد مادة الطحين الصفر على الرغم من توجيه اللجنة بعدم استيراد هذه المادة من دول الجوار.وقال عضو اللجنة سالم طحمير في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “تعتزم استضافة عدد من المدراء العامين في وزارة التجارة لمناقشة موضوع استيراد مليونين طن من الطحين الصفر”، مبينا أن “الاستضافة تاتي لاستمرار الوزارة في استيراد الطحين الصفر على الرغم من توجيه اللجنة بعدم الاستيراد هذه المادة من دول أخرى غير العراق”.وأضاف أن لجنته “وجهت وزير التجارة بعدم استيراد الطحين الصفر والاعتماد على المطاحن العراقية بتحويل مادة الحنطة إلى طحين صفر”.وانتقد طحمير “عدم استجابة الوزارة في قطع استيراد الطحين والاعتماد على المطاحن العراقية”.



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