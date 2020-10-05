مصرف الرشيد : رفع عدد من سلف موظفي الدوائر الحكومية حاملي بطاقة نخيل

2020/10/05 | 12:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن المكتب الاعلامي اليوم الاثنين ، عن رفع عدد من سلف منتسبي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبهم لدى المصرف ، داعيا كافة المستفيدين ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ مراجعة فروعه او منافذ الدفع الالكتروني لاستلام السلفة “.

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