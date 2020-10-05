مسرور بارزاني: ديون الإقليم أكثر من 28 مليار دولار

2020/10/05 | 12:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور

بارزاني، الإثنين، (05 تشرين الأول، 2020)،

أن ديون الإقليم أكثر من 28 مليار دولار.

وقال بارزاني في كلمة خلال حضوره جلسة

برلمان الإقليم، إن "الاصلاح أهم مهام

حكومة إ

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