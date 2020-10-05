الصافي يكرم الطلاب المتفوقين من أبناء الجالية العراقية في الكويت

2020/10/05 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سرى جياد/ كرم سفير الجمهورية في دولة الكويت الأستاذ منهل الصافي عددا من الطلاب المتفوقين من أبناء الجالية العراقية في الكويت من خريجي المرحلة الثانوية للعام 20202019 في مقر السفارة بحضور عدد من موظفي السفارة .سفير جمهوريّة #العراق في دولة #الكويت الأستاذ المنهل الصافي @AlsafiAlmanhal يكرّم عدداً من الطلاب المُتفوّقين من أبناء […]

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