الكاظمي: الناصرية مدينة تعرضت للتهميش ويجب ان تطلق فيها المشاريع وتوفّر فرص العمل

2020/10/05 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاثنين، وزراء حكومته ببذل المزيد من

الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص

محافظة ذي قار، فيما اكد ان الناصرية

مدينة تعرضت للتهميش ويجب ان تطلق فيها

المشاريع وتوفّر فيها فرص

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