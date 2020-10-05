مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية في محافظة ذي قار

2020/10/05 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء، الاثنين، جلسة

استثنائية في محافظة ذي قار برئاسة

مصطفى الكاظمي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان مقتضب

تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه: بدء

الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء

الخاصة بم

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