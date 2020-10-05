واقعة الطف في معرض للمجسّمات واللوحات التشكيلية في لندن

2020/10/05 | 12:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على أبواب ذكرى أربعينية الإمام الحسين

عليه السلام ورحلة عودة أسرى الركب

الحسيني من دمشق الى المدينة المنورة

عبر كربلاء المقدسة، حضر يوم الأحد

الرابع من تشرين الأول اكتوبر2020 وفد من

دائرة المعارف الحس

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