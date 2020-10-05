مصرف الرافدين يخفض فائدة قروض السيارات الى 4 بالمئة

2020/10/05 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين عن تخفيض فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى ٤ بالمئة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت ب ٤ بالمئة”.

وأضاف البيان أن “المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة باحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك”.

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