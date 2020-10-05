2020/10/05 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : عازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح ذي قار وأهلها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي : عازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح ذي قار وأهلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).