انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة الليبية

2020/10/05 | 12:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار في مخزن ذخيرة في العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، مما أسفر عن خسائر مادية، حسبما مصدر مسؤول لقناة الحرة.

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