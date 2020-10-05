2020/10/05 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة : ضبط عددٍ من المُتَّهمين في منفذ المُنذريَّة الحدودي في محافظة ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة : ضبط عدد من المتهمين في منفذ المنذرية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة : ضبط عدد من المتهمين في منفذ المنذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).