2020/10/05 | 12:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 38 شخصاً بتفجير شرقي افغانستان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 38 شخصاً بتفجير شرقي افغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).