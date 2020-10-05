الكاظمي: الناصرية تعرضت للتهميش .. قرارات خاصة بها قريباً

2020/10/05 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن محافظة ذي قار تستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في المحافظة.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الأول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء، أكد أن وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، وعازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها".

وتابع الكاظمي وفقا للبيان، أن "الناصرية يجب أن يكون لها وضع خاص وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل".

واضاف، "على الوزراء أن يبذلوا المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار"، مضيفا، أن "الناصرية أعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها، وهي مدينة تعرضت للتهميش وتحتاج الى الاهتمام بواقعها".

وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق اليوم، استثناء محافظة ذي قار من جميع الإجراءات للاسراع بتمويل مشاريع المحافظة.

وقال مراسلنا، (5 تشرين الأول 2020)، إن مجلس الوزراء وخلال جلسته التي عقدها في محافظة ذي قار، قرر إعفاء المحافظة من الاجراءات المتبعة في تمويل مشاريع المحافظة، وذلك للاسراع في إنجازها".

وتابع، أن عددا من شيوخ عشائر محافظة ذي قار وصلوا إلى مبنى الكلية العسكرية الرابعة للقاء برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وعقد مجلس الوزراء جلسته في مبنى الكلية العسكرية الرابعة بقاعدة الامام علي الجوية في محافظة ذي قار بحضور جميع الوزراء عدا وزيري الدفاع والمالية لايفادهم خارج العراق.

وحضر الجلسة عدد من القيادات الأمنية، ومحافظ ذي قار ناظم الوائلي ونائبه الأول حازم الكناني.

وعقب وصوله إلى محافظة ذي قار، التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدداً من ذوي ضحايا مجزرة جسر الزيتون، في محافظة ذي قار، وذلك على الجسر الذي شهد الواقعة، خلال الاحتجاجات الشعبية.

واظهر مقطع مصور حصل عليه "ناس"، (5 تشرين الأول 2020)، وصول الكاظمي لجسر الزيتون في ذي قار، ولقائه بعدد من ذوي ضحايا "مجزرة" جسر الزيتون والاستماع لهم برفقة محافظ ذي قار ناظم الوائلي.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، إلى محافظة ذي قار، والتقى فور وصوله بعدد من القيادات السياسية والأمنية في المحافظة.

وقال مراسل "ناس"، (5 تشرين الأول 2020) إن "الكاظمي عقد جلسة لمجلس الوزراء في مبنى الكلية العسكرية في قاعدة الامام علي، وحضر الاجتماع محافظ ذي قار ونائبة وقائد العمليات المشتركة وقائد شرطة ذي قار".

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