مثنى السامرائي يحمل الحكومة مسؤولية الاخفاق في صرف رواتب الموظفين

2020/10/05 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – حمل نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، الحكومة مسؤولية الاخفاق في صرف رواتب الموظفين، مبينا ان البرلمان لم يستلم لغاية الان أي قانون للاقتراض.وقال السامرائي في تصريح متلفز تابعته المستقلة اليوم الاثنين , ان “مجلس النواب لا يتحمل مسؤولية تعطيل الرواتب ولا يوجد أي قانون اقتراض مرسل إليه حتى الآن”.[…]

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