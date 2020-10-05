نصيف: ليس امام القوى السياسية الا الاستسلام للحلول الوسطية للدوائر الانتخابية

2020/10/05 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانن عالية نصيف, الاثنين , ان المخرج الوحيد للتوافق على توزيع الدوائر الانتخابية هو استسلام القوى السياسية للحلول الوسطية , مبينة انه لايمكن لاي كتلة سياسية المناداة للعودة للقانون الانتخابي السابق وكذلك صعوبة جعل كل قضاء دائرة انتخابية .وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان “على الكتل السياسية كافة الاستسلام للحلول الوسطية والتوافق عليها لكونها الحل المرضي للجميع في توزيع الدوائر الانتخابية ” , مرجحة ” التوافق على الحلول الوسطية ستقبل به جميع الكتل في نهاية المطاف ” .وأضافت ان “القبول بالحلول الوسطية هو المخرج الوحيد وان أي دعوة الى العودة الى قانون الانتخابات المقبل سيكون مستحيلا وكذلك مثله اعتبار القضاء الواحد دائرة انتخابية بسبب صعوبته فنيا بسبب عدم وجود إحصاء سكاني دقيق ” .



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