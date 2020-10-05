السامرائي: كيف لنا ان نقر قانون الاقتراض دون وصوله البرلمان؟

2020/10/05 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…حمل نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، الاثنين، الحكومة مسؤولية الاخفاق في صرف رواتب الموظفين، مبينا ان البرلمان لم يستلم لغاية الان أي قانون للاقتراض.وقال السامرائي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “مجلس النواب لا يتحمل مسؤولية تعطيل الرواتب ولا يوجد أي قانون اقتراض مرسل إليه حتى الآن”.واضاف ان “الحكومة تسلمت الحكم وهي تعلم جيدا بازمة الرواتب الانها لم تجد أي حلول واقعية لغاية الان لحلها”.وتابع ان ” البرلمان يسمح مطلقا للحكومة بالاقتراض دون تقديم دراسة للاصلاح الاقتصادي وتبني سياسية شفافة وان الحكومة قدمت مقترحا لاقتراض 27 تريلون دينار في حين ان البنك المركزي يمتلك 10 تريلون دينار فقك كاحتياطي نقدي متوفر”.واشار السامرائي الى ان “248 الف متقاعد اخرجتهم الحكومة السابقة لغاية الان لم يتسلموا رواتبهم لغاية الان وعلى الحكومة توفير الاموال”.انتهى/ 25د

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