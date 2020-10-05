غرب كوردستان يسجل 79 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/05 | 12:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن تسجيل 79 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وذكرت الهيئة خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان الاصابات الجديدة " 43 ذكور، 36 اناث" توزعت كالاتي: الحسكة 11، قامشلو 3، ديرك 10، كركى لكى 7، عامودا 1، تربه سبيه 1، الرقة 22، كوباني 11، الطبقة 9، منبج 4.

واضاف البيان: ان حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة ماضية 10 حالات، لافتا الى ان اجمالي الاصابات 1918، بضمنها 69 حالة وفاة وشفاء 496 اصابة.

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