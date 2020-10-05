الاقتصاد النيابية تناقش مع وزارة التجارة ملف استيراد الطحين الصفر

2020/10/05 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تعتزم لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استضافة بعض المدراء العامين في وزارة التجارة لمناقشة استمرار الوزارة باستيراد مادة الطحين الصفر على الرغم من توجيه اللجنة بعدم استيراد هذه المادة من دول الجوار.وقال عضو اللجنة سالم طحمير في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن لجنته “تعتزم استضافة عدد من المدراء العامين في […]

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