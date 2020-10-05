2020/10/05 | 12:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: باشر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين ، تنفيذ أولى خطواته الإصلاحية للقطاع المصرفي، إذ انتهى من تصنيف المصارف التجارية والإسلامية الخاصة العاملة في العراق وفقاً لمجموعة من المعايير الدولية فضلاً عن عدد من المعايير المعتمدة لدى هذا …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي يباشر تنفيذ خطوات إصلاح القطاع المصرفي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي يباشر تنفيذ خطوات إصلاح القطاع المصرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).