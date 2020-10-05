خلال جلسة استثنائية للحكومة في ذي قار .. الكاظمي يصدر توجيها للوزراء

2020/10/05 | 12:50 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عقد مجلس الوزراء، الاثنين، جلسة استثنائية في محافظة ذي قار، وجه خلالها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الوزراء ببذل المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم، 5 تشرين الأول 2020، ان مجلس الوزراء بدأ بعقد الجلسة الاستثنائية الخاصة بمحافظة ذي قار، حيث أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال الجلسة ان "الناصرية أعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها، وهي مدينة تعرضت للتهميش وتحتاج الى الاهتمام بواقعها".

وتابع الكاظمي، بحسب البيان، أن "الناصرية يجب أن يكون لها وضع خاص وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل"، مبينا ان " وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، وعازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها ".

ر.إ

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