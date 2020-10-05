الدهلكي وزارة المالية تحاول احراج البرلمان في ملف رواتب الموظفين

2020/10/05 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اتهم النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، وزارة المالية بمحاولة التنصل من المسؤولية والسعي الى احراج للبرلمان من خلال تصريحاتها المتناقضة وغير الواقعية بشان اسباب تاخير صرف رواتب الموظفين.وقال الدهلكي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إن “ما تصدره وزارة المالية من تصريحات تثير الاستغراب والدهشة تجعلنا نعتقد […]

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