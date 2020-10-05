كيم كارداشيان تنفي إشاعات انفصالها عن زوجها كانييه ويست .. شاهد

2020/10/05 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – خرجت في الفترة الماضية، شائعة تفيد بانفصال كل من نجمة تليفزيون الواقع وزوجها الموسيقي كانييه ويست.ولنفي كل هذه الشائعات، نشرت كيم صورة تجمعها بزوجها كانييه ويست وابنيهما نورث وسان، عبر حسابها بتطبيق “انستغرام”، وعلقت برمز قُبلة.وكانت الشائعات انتشرت حول كاردشيان وويست بأنهما يواجهان صعوبات في الزواج بعد عدد من الأشهر […]

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