مصرف الرافدين يخفض فائدة قروض السيارات الى ٤ بالمئة

2020/10/05 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن تخفيض فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى ٤ بالمئة.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت ب ٤ بالمئة”.وأضاف البيان أن “المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة باحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك”.



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