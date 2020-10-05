حريق كبير داخل سوق باب المعظم وسط بغداد

2020/10/05 | 12:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اندلع حريق كبير اليوم الاثنين ، داخل سوق باب المعظم وسط بغداد والدفاع المدني يتدخل “.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” فرق الدفاع المدني بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان تبذل قصارى الجهود للسيطرة على النيران وانقاذ المواطنين المحتجزين في البنايات داخل السوق .

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