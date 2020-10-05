2020/10/05 | 12:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين، تخفيض فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين لتصل إلى 4 بالمئة.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، إن “فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت بـ4 بالمئة”.وأضاف البيان، أن “المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة بأحدث أنواع السيارات وعلى […]

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