الكاظمي : الناصرية اعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها

2020/10/05 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ سرى جياد/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية المنعقدة بمحافظة ذي قار اهمية دور مدينة الناصرية في البلد وقال في تغريدة له على حساب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في منصة تويتر أن الناصرية اعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها وهي مدينة تعرضت للتهميش وتحتاج إلى الاهتمام بواقعها.رئيس مجلس […]

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