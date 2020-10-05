2020/10/05 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – حملت أوساط نيابية وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين، مطالبين اللجنة المالية النيابية باستضافته لمناقشة الموضوع والزامه بعدم تكرار ذلك.وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “اللجنة المالية النيابية مطالبة بحسم موضوع تأخر صرف الرواتب عبر استضافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوساط نيابية تحمل وزير المالية مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوساط نيابية تحمل وزير المالية مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).