وزارة الصحة تنوي استراد اجهزة متطورة للكشف عن فايروس كورونا

2020/10/05 | 13:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تسعى وزارة الصحة والبيئة لاستيراد اختبار جديد متطور تنتجه شركات عالمية لكشف الاصابة بكورونا خلال دقائق بعيدا عن مسحات الحنجرة والانف، ويتميز بدقة نتائجه وسرعتها وقلة تكلفته.وقال اختصاصي الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة زياد حازم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” وتابعته المستقلة، انه “تم مؤخرا انتاج اجهزة متطورة حديثة للكشف […]

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