بهاء الاعرجي : أسباب ازمة الرواتب قانونية لا مالية

2020/10/05 | 13:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، ان أسباب ازمة الرواتب قانونية اكثر مما هي مالية.وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” إن “أسباب أزمة الرواتب قانونية أكثر مما هي مالية، ونتمنى أن لا يكون قوت المواطن ولقمة عيشه أداة للصراع تستغله بعض الكتل في البرلمان مع الحكومة!”.إن أسباب أزمة الرواتب […]

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