الإمارات تستأنف منح بعض تصاريح الدخول والعمل

2020/10/05 | 13:03 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) - قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات في تغريدة على موقع تويتر يوم الاثنين، إن الحكومة استأنفت منح تصاريح العمل للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك تصاريح دخول العمالة المنزلية.كانت الإمارات قد علقت في مارس آذار إصدار جميع أنواع تصاريح العمل في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

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