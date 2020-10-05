ديالى تعلن تسجيل 125 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/05 | 13:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن تسجيل125حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ407مسحة جديدة تبين بان 125 منها موجبة اي مصابة بينها 7 للكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان”60حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت 3 حالات وفاة”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 10611حالة فيما حالات الشفاء بلغت 9397وحالات الوفاة 217حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد

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