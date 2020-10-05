2020/10/05 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتراجع مؤشر الدولار قليلا الاثنين، إذ لم يشهد تغيرا يذكر عن إغلاق يوم الجمعة، وذلك في ظل ترقب أسواق المال لأنباء عن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتطورات محادثات بخصوص مساعدات مالية في واشنطن.

وأعلن ترامب يوم الجمعة أن الفحوص أظهرت إصابته بكوفيد-19، مما دفع المستثمرين للجوء إلى أصول أكثر أمانا وأثار موجة بيع في سوق الأسهم.

لكن مع بداية التعاملات الآسيوية، ظهر ترامب بشكل مفاجئ في موكب خارج المستشفى الذي يتلقى العلاج فيه، مما ساعد في تحسين الإقبال على المخاطرة.

ويقول الأطباء المعالجون لترامب إنه قد يخرج اليوم من المستشفى.

وينتظر المستثمرون أيضا تطورات محادثات في واشنطن بشأن حزمة إنقاذ تتعلق بفيروس كورونا بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الأحد إحراز تقدم في المباحثات.

وتراجع الدولار قليلا أمام سلة من العملات، لكن مؤشره ظل قريبا من نطاقات شهدها في الآونة الأخيرة وانخفض أقل من 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 93.785 .

كما وارتفع الدولار مقابل الين 0.3 بالمئة إلى 105.615، متعافيا من أسوأ هبوط في أكثر من شهر يوم الجمعة.

وتعززت عملات أكثر مخاطرة خلال الليل لكن مكاسبها انحسرت بحلول موعد فتح الأسواق الأوروبية.

وصعد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.71735، في حين نزل الدولار لنيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6641.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.17260 دولار.

فيما صعد الفرنك السويسري الذي يعد ملاذا آمنا بعدما قالت شركة التكنولوجيا اليابانية إن.إي.سي إنها ستشتري شركة البرامج الإلكترونية المالية السويسرية أفالوك جروب.

وانخفض اليورو مقابل الفرنك السويسري 0.2 بالمئة إلى 1.07620.

أما الجنيه الإسترليني فقد سجل 1.2917 دولار عند الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، منخفضا 0.2 بالمئة خلال اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يحبس أنفاسه ترقبا لتطورات صحة ترامب وحزمة مالية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يحبس أنفاسه ترقبا لتطورات صحة ترامب وحزمة مالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).