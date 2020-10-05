رئيس الجمهورية يجدد مطالبته للجهات المعنية بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد

2020/10/05 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الجمهورية برهم صالح مطالبته للجهات المعنية بضرورة الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

تصريحات صالح جاءت خلال استقباله رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رافل ياسين خضير، حيث شدد رئيس الجمهورية على أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي والارتقاء بالأنظمة الإدارية في مؤسسات الدولة، بما يعزز الشفافية والنزاهة مؤكدا دعمه الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الديوان لتحقيق هذه الأهداف.

من جانبه، ثمن رافل ياسين اهتمام ودعم رئيس الجمهورية لعمل ديوان الرقابة المالية في القيام بالمهام المنوطة به فضلا عن تطوير عمله وتذليل المصاعب التي تواجه المؤسسة.

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