عاجل | تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء في الناصرية

2020/10/05 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– الكاظمي: وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء وعازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها.

– الكاظمي: الناصرية يجب أن يكون لها وضع خاص وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل.

– الكاظمي: على الوزراء أن يبذلوا المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار.

– الكاظمي: الناصرية أعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها وهي مدينة تعرضت للتهميش وتحتاج الى الاهتمام بواقعها.

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