الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن وجود تفشٍ وشيك لفيروس كورونا في العراق

2020/10/05 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت منظمة الصحة العالمية، الاثنين،

الجدل بشأن وجود تفش وشيك لفيروس كورونا

في العراق.

وقال ممثل المنظمة، أدهم اسماعيل، في

بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة

منه، إنه "لا يوجد تفشي وشيك لمرض

کوفید-19 ف

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