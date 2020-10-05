حراك هيراقليد وسلطة برمنيد: الكتابة_على أطراف النهر - كتابة من أجل التغيير - عبدالنور شرقي

2020/10/05 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالنور_شرقي من الكتابات التي واكبت الحراك الشعبي يأتي كتاب لونيس بن علي (الكتابة على أطراف النهر _ السيرة الكتابية للحراك، دار ميم للنشر، الجزائر، 2019) يضم الكتاب بين دفتيه مجموعة مقالات رأي ومقاربات نقدية أراد من خلالها الكاتب مواكبة الحدث ليس حضورا في الميدان فقط بل كدلك تأريخ اللحظة، تحليل المشهد وقراءته، البحث في مسبباته، ومآلاته.عنوان الكتاب الذي اختاره المؤلف هو أول ما يتبادر إلى الذهن، لماذا النهر ......





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