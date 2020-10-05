2020/10/05 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع - نور الزيدي

أكدت اللّجنة المالية في مجلس النواب تقديم مقترحات لتعظيم الإيرادات وتجاوز الأزمة المالية، بينما أشار إلى أن وزارة المالية لم تلجأ إلى الحلول المستعجلة من أجل تأمين الرواتب.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين،أن"اللجنة المالية قدَّمت مقترحات في ورقة إصلاحية لتعظيم الإيرادات وتجاوز الأزمة التي يمرُّ بها البلد".

واضاف، أن " اللجنة تنتظر ورقة الإصلاح الحكومية لعقد جلسة نقاشية تتضمن طرح الورقتين والعمل على دمجهما بورقة واحدة".

وأشار إلى استعداد البرلمان لتقديم المساعدة إلى الحكومة للخروج من الأزمة المالية"، مشيراً إلى أن وزارة المالية لم تلجأ إلى الحلول المستعجلة من أجل تأمين رواتب الموظفين كما أنها ليست لديها رؤية كافية لعبور الأزمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقترحات نيابيَّة لتعظيم الإيرادات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقترحات نيابيَّة لتعظيم الإيرادات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).