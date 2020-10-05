ترامب يعرض عملاء الخدمة السرية للخطر باصراره على الخروج من المستشفى

2020/10/05 | 13:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …فاجأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب عملاء الخدمة السرية المكلفين بحماية الرؤساء باصراره على الخروج في نزهة مفاجئة خارج المستشفى الذي يرقد فيه حيث يعالج من اصابته بفايروس كورونا .وذكرت صحيفة صنداي مورننغ هيرالد في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان اصرار ترامب على ربط عدد من عملاء الخدمة السرية بالجلوس معه في نفس السيارة حتى يتمكن من التلويح لمؤيديه خارج مستشفى والتر ريد صدم الخبراء الطبيين الذي قالوا انه يعرض ارواح الناس للخطر “.واضاف أن ” الطبيب المعالج في المستشفى جيمس فيليبس غرد في صفحته الشخصية على موقع تويتر بالقول إن ” كل شخص في السيارة خلال تلك الرحلة الرئاسية غير الضرورية تمامًا يجب أن يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا”.واضاف أن ” اولئك الناس قد يمرضون او يموتون بامر من ترامب بتعريض حياتهم للخطر من اجل مطامحه السياسية هذا امر جنوني تماما “.وقالت الدكتورة لينا وين ، أستاذة الصحة الزائرة في جامعة جورج واشنطن ، في شرح لما ستفعله إذا كان ترامب مريضها واقترح مثل هذه الرحلة “سأتصل بالأمن لتقييده ، ثم أجري تقييمًا نفسيًا لفحص قراره وقدراته العقلية”.واوضح التقرير انه ” كان من الممكن أن يتوقع ترامب إثارة بعض التعاطف بين الناخبين ذوي التفكير المستقل بعد إصابته بفايروس كورونا ، لكن المواطنين حول العلم في أوقات الأزمات ، ويقطعوا تراخي قادتهم”.واشار التقرير الى أن ” قرار بايدن بتعليق جميع إعلاناته السلبية يظهر أنه يعلم أنه سيكون مظهرًا سيئًا لمهاجمة خصم سياسي عندما يكون في حالة صحية سيئة، لكن يبدو أن ترامب وإدارته كانا في مهمة لتبديد أي نية حسنة قد يكتسبها الرئيس من مرضه ، فقد كانت جهود الاتصالات للبيت الأبيض متناقضة ومربكة ، مما يعزز المعتقدات القائمة بأن إدارة ترامب فوضوية وغير نزيهة”.



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