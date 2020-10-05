أسعار النفط تقفز بفعل أنباء خروج ترامب من المستشفى

2020/10/05 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

زادت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم.

وتأتي التصريحات بعد أيام قليلة من تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار ذعرا في الأسواق على نطاق واسع.

وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت إلى 40.11 دولار للبرميل، حيث صعد بنسبة 2.1%.

فيما زادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.5% إلى 37.96 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4% يوم الجمعة الماضي وسط ضبابية تكتنف صحة ترامب، وهو ما تزامن مع مخاوف من أن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن محللين قالوا إن صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.

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